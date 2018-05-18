4 أندية تتصارع على ضم "صلاح"

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تشيلسي

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

بايرن ميونخ

تتصارع 4 أندية من العيار الثقيل، على اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع "ديارو جول" الإسباني أن أندية "ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وتشيلسي"، تتنافس على الحصول على خدمات اللاعب بمبلغ 200 مليون يورو وذلك بعد دخول تشيلسي طرفًا قويًا في الصراع على ضم نجم منتخب مصر.

وكشف الموقع عن أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لضم محمد صلاح رغم أنه كان قد انتقد مستواه في الدوري الإنجليزي.



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