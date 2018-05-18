السبت.. محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

18 مايو 2018 - 12:59 م

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين من كبار رجال الأعمال لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطنى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح وعضوية المستشارين حسن عبسى ووائل بسيونى وبأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وعبد الجيد حليم ومحمد علاء فرج.

كانت النيابة قد أحالت كلًا من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية"هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

وأسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فيجريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من اسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص.



