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انطلاق مسيرات "الوفاء للشهداء" بفلسطين

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فلسطين

الشهداء

الجرحى

مسيرات

العودة الكبرى

انطلقت مسيرات الفلسطينيين منذ قليل، بعد أداء صلاة الجمعة، للمشاركة في جمعة  "الوفاء للشهداء والجرحى" وهى الجمعة الثامنة لمسيرة "العودة الكبرى" في قطاع غزة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية قد دعت ليوم غضب وتصعيد والتحام في كل المناطق الجمعة 18مايو الجاري، نصرة للقدس ووفاء لدماء الشهداء.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين والثلاثاء، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة"، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي، قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.



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