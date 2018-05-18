محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
سجلت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 643 جنيها في السوق المحلية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
عيار 18 : 551 جنيها
عيار 21 : 643 جنيها
عيار 24 : 734 جنيها
الجنيه الذهب : 5144 جنيها
السعر العالمي : 1287 دولار.
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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