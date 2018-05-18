صندوق النقد يمنح قرضًا لمصر بـ12 مليار دولار

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أعلن صندوق النقد الدولي، فجر الجمعة، عن موافقته على منح مصر الشريحة الرابعة من قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه مصر على ست دفعات على مدار ثلاث سنوات حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على الشريحة الرابعة للقرض، وذلك بعد أن عقدت بعثة لصندوق النقد، اجتماعات مع الحكومة المصرية مطلع مايو الجاري، لمراجعة سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر.

وبحصول مصر على الشريحة الرابعة من القرض، يكون إجمالي ما حصلت عليه ثمانية مليارات دولار، فيما تتبقى شريحتان بقيمة أربعة مليارات دولار.



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