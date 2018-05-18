القبض على أخطر عصابة لتجارة الأعضاء البشرية

18 مايو 2018 - 02:18 م

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأعضاء البشرية عن طريق استقطاب الشباب وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.

أكدت التحريات، تردد شخصين على منطقة ميدان رمسيس لاستقطاب الشباب من العمالة محدودى الدخل المتواجدين بالميدان وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه المتهمين "نجار مسلح" 21 سنة، ومقيم بالإسكندرية، وعامل 21 سنة، مقيم بمدينة السلام، محكوم عليه بالحبس سنتين فى قضيتى سلاح.

واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع جزار 31 سنة، مقيم بإمبابة الجيزة، وله معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية إتجار بالأعضاء البشرية فى تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية.

وتم ضبط الأخير، أثناء تواجده فى الأزبكية، وبحوزته "سلاح أبيض عبارة عن سنجة"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وقرر أنه يعمل لصالح طبيب يدعى "تامرز" رئيس قسم زراعة الكلى بإحدى المستشفيات بالمعادى عن طريق وسيط يعمل موظف بذات المستشفى، وتقاضيه عمولة 10 آلاف جنيه، عن كل متبرع، وأنه يصطحب المتبرعين لمعمل دكتورة تدعى "ميرفت.أ" فى الدقى، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وأنه سبق وباع كليته من عشرة سنوات بمعرفة الطبيب، ومنذ ذلك يزاول نشاطه فى تجارة الأعضاء.

واعترف المتهمون باستقطاب أربعة أشخاص لبيع أعضائهم "كلى"، وتواجدهم بشقة مستأجرة بمنطقة البراجيل بالجيزة تمهيداً لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، حيث تم ضبطهم بإرشاده وهم 3 عمال (18 و 22 و 30 سنة) ومقيمين بالجيزة ودمياط والقاهرة، وبرفقتهم نجار، مقيم بدمياط – له معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالحبس فى قضيتى شيك وخيانة أمانة، وبمواجهتهم اعترفوا، وأكد الأخير بإجرائه عملية تبرع بكليته بتاريخ 22/2/2018 بإحدى المستشفيات بالمعادى بمعرفة الطبيب المذكور مقابل 20 ألف جنيه، استلم منها 10 آلاف جنيه وحضر اليوم لاستلام باقى المبلغ.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .. وجار تكثيف الجهود لضبط الطبيب وصاحبة معمل التحاليل.