القبض على عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول

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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى  لتخصصهم في استغلال الأطفال فى أعمال التسول.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، بورود معلومات لضباط قسم رعاية الأحداث، مفادها أن "أ م س" 58 سنة، بائعة متجولة مقيمة شارع السيالة دائرة قسم شرطة الجمرك، السابق اتهامها فى القضية رقم 675/2018 جنح قسم الأحداث "تعريض حدث للانحراف"، و"م ا غ" 59 سنة، السابق اتهامه فى عدد 11 قضية "تسول - سرقات – تشرد – مخدرات" مسجل شقى خطر فئه ج "سرقات"، ونجل الأولى "ى ا ع" 24 سنة عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة المنشية، السابق اتهامه فى القضية رقم 9616/2016 جنح قسم شرطة الجمرك "سرقة"، حيث احتجزوا أحد الأطفال يبلغ من العمر 5 سنوات بمسكن المتهمة الأولى، لاستغلاله فى التسول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمواجهتهم اعترفوا وأرشدوا عن الطفل، وتبين أن الطفل يدعى"ف م م" 5 سنوات، وأن والدته "ا م م" مقيمة مساكن عبد القادر الجديدة دائرة قسم أول العامرية، وأضافت الأولى سابقة ضبطها مع شقيقة الطفل المخطوف من الأم وتدعى "ر ز ا" 9 سنوات حالياً مودعة بدار رعاية الأطفال، وذلك حال تلبسها بالتسول، ومحرر عن الواقعة المحضر رقم 675/2018 جنح أحداث.

وبسؤال والدة الطفلين، أقرت بأن المتهمين الثلاثة احتجزوا أطفالها وعرضوهم للخطر منذ 4 أشهر، وأنها لم تقم بالإبلاغ عنهم خوفاً من تهديد المتهمين لها، وتحرر المحضر رقم 4757 / 2018 جنح قسم شرطة الجمرك، وجارى العرض على النيابة.

 


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