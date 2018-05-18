» بالفيديو..طلب غريب لفنانة شهيرة من معجبيها

18 مايو 2018 - 07:20 م

نشرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، مقطع فيديو تعلن من خلاله ارتدائها الحجاب، لافتة إلى إنها لا تريد من معجبيها تقليدها بأي فنانة أخرى ارتدت الحجاب وخلعته مرة أخرى.

وطالبت "أحمد" في الفيديو من جمهورها بحذف صورها القديمة التي ظهرت بها بشعرها.

وقالت النجمة الإماراتية: "أتمنى من الحسابات التي تتداول صوري بملابس غير لائقة، ارجوا من كل الحسابات أن يسمحوا صوري، أنا اتخذت قرارات صحيحة في حياتي، وبعتذر للمجتمع الخليجي العربي عن صوري القديمة".

كما قدمت الشكر للفنانة سميرة أحمد التي باركت لها على ارتداء الحجاب.



