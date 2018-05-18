محافظ البحر الأحمر يبحث إقامة 3 مدن جديدة

التقى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مع وفد رفيع المستوى من خبراء التنمية السياحية والاقتصاد والإطار المؤسسى والبنية الأساسية من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبرامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهيبتات" لإعداد مشروع المخطط الاستراتيجى لمحافظة البحر الاحمر .
بحث عبدالله، مع الوفد كيفية إبراز الجانب الاقتصادى والاستثمارى والسياحى والحضارى للمحافظة وتحقيق طفرة عمرانية شاملة فى كافة القطاعات العمرانية بالمحافظة، كما استهدف اللقاء عرض خطة العمل بالمشروع وتحديد الرؤية التنموية لمحافظة البحر الاحمر والذى يهدف الى تحديد المشروعات الداعمة للتنمية وآليات تنفيذها .
استعرض المحافظ الخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، منها إنشاء ثلاث مدن جديدة ومشاريع استثمارية ضخمة بكل منها لتضم المحافظة 10 مدن عمرانية متكاملة الأركان وهى مدن الزعفرانة ، برانيس ، ابو رماد .
كما تم عرض لمخطط إقامة مدينة الغردقة الجديدة ( غرب مدينة الغردقة ) تبدأ من رأس جمشة شمالًا حتى سوما باى جنوبًا، تهدف الى إقامة مجتمع عمرانى جديد يسعى لتنوع الأنشطة السياحية وإقامة منطقة لوجيستية كما ستحتوى على محطة الركاب الجديدة، و محطة القطار، والموقف الإقليمى .