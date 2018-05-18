البرادعي: هذا ما يحدث بفلسطين منذ 50 عامًا

18 مايو 2018 - 07:54 م

أكد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، أن ما يحدث بفلسطين ما هو إلا "دوامة للعنف والقمع البشري"

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "دوامه مروعه من القمع والعنف والمعاناة البشرية المستعرة لمده 50 سنه في الأراضي الفلسطينية".

وتابع متسائلًا، "الي متي ستظل هذه المعاناة، ومتي سيأتي الفجر علينا؟!، فنحن لن نستطيع أن نخضع شعب بأكمله، وننكر حقه في الكرامة الإنسانية".

وأختتم تدوينتة بقولة، "تغيير عقليتنا هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة".

يذكر إن الشعب الفلسطيني يعاني من أكبر أزمة منذ احتلال أرضة منذ 70 عامًا، حيث قرر الرئيس الأمريكي تحويل السفارة الأمريكية من تل أبيب الي القدس والتي اعتبرها الأمريكان وإسرائيل أنها عاصمة إسرائيل، وتم تطبيق هذا منذ 15مايو الماضي وسط نضال كبير من الشعب الفلسطيني الذي ضحي بـ70 شهيدً يوم الاثنتين الماضي، فيما عرف بـ"يوم المسيرات الرافضة"