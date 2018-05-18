تحطم طائرة ركاب على متنها 100 شخص فى كوبا

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أعلنت قناة "Telemundo" نقلاُ عن الإعلام الكوبي، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة ركاب من نوع بوينج 737 التابعة لشركة الطيران "كوبانا دي افياسيون" وعلى متنها 100 راكب.
وتحطمت الطائرة المتجهة من هافانا إلى هولجوين بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار هافانا.

وقال رئيس مجلس الدولة الكوبي ميجيل دياز كانيل، إن العديد من الأشخاص قد يكونوا قد لقوا حتفهم نتيجة تحطم طائرة بوينج 737 بالقرب من هافانا ، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.    

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