بدء امتحانات نهاية العام بجامعة المنيا غدًا

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امتحانات

الطلاب

جامعة المنيا

مهاية العام

  قال الدكتور جمال اب المجد رئيس الجامعة، إنه سوف تبدأ اعتبارًا من غد السبت امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب جامعة المنيا  بكافة الكليات.

 وأشار  أبو المجد خلال اجتماع طارئ لمجلس الجامعة اليوم؟،  إن نجاح العملية الامتحانية هو نجاح للعملية التعليمية داخل الجامعة، مما يستلزم ضرورة تواجد أستاذ المقرر بلجان الامتحانات، للرد على استفسارات الطلاب، وتواجد كاميرات المراقبة داخل قاعات الامتحانات لانضباط العملية الامتحانية ومنع حدوث أية حالات غش، والالتزام بتصحيح أوراق الإجابة داخل الكنترولات، مشدداً علي عدم دخول الطلاب بالتليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد علي إغلاقه أو وضعه بمكان بعيد عن المجال الموجي للسماعات اللاسلكية، مقراً قواعد وشروط جديدة لضبط حالات الغش وسرعة إعلان نتيجة التحقيق مع الطلاب، وذلك بناء علي آلية ورؤية واضحة ومعممة بجميع الكليات، وذلك بالتنسيق مع عميد الكلية ووكيلها لشئون التعليم والطلاب أو رئيس عام الامتحانات، حفاظاً علي مصلحة الطالب وتحقيقاً للعدالة وانضباط النتائج.

وأضاف "أبو المجد" بأن الجامعة ستبدأ بإعلان النتائج فى الأول من يوليو القادم، مشدداً علي سرعة إعلان نتائج الفرق النهائية وذلك تسهيلاً علي الطلاب للتقدم لأداء الخدمة العسكرية.

وفيما يخص أماكن الإمتحانات، أكد الدكتور مصطفي عبد النبي، مراعاة أن تبدأ الامتحانات بالكليات التي تعقد بها الامتحانات علي فترتين بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، أما للكليات التي تعقد بها الامتحانات علي فترة واحدة فيجوز لها أن تبدأ أعمال الأمتحانات من الساعة العاشرة صباحاً.

كما ناقش المجلس توفير أماكن لطلاب كلية الحقوق لعقد امتحاناتهم، والتنسيق  فى أوقات عقد الامتحات داخل المدرجات مع باقي كليات الجامعة.


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