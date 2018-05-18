» حقيقة انتقال «أجويرو» إلى برشلونة

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ميسي واجويرو
ميسي واجويرو

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مانشستر سيتي

المصريون

أجويرو

كشف سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني،عن موقفه من اللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، على مستوى الأندية مستقبلًا.

وكشف أجويرو، أنه يعاني من إصابة في ركبته منذ عام 2013، مؤكدًا أن خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا جعله يشعر "كأنه لاعب جديد" قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو المقبل إلى 17 يوليو.

ويرتبط أجويرو بعلاقة صداقة وطيدة مع ليونيل ميسي خارج الملعب، لكن الأول استبعد إمكانية اللعب إلى جانب مواطنه على صعيد الأندية، مثلما كان يأمل في فترات سابقة.

وقال أجويرو، في تصريحات لشبكة «تي واي سي سبورتس» الأرجنتينية، "كان هناك إمكانية في الماضي، أن ألعب بجوار ميسي، لكننا الآن في سن لن يسمح لنا بذلك، ليو مستمر مع برشلونة حتى نهاية مسيرته، وأنا أيضًا سأبقى في مانشستر سيتي". ويبلغ أجويرو من العمر 29 عاما، وهو أصغر بعام واحد فقط من ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني والبارسا.

وسجل أجويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، 21 هدفًا لناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، إلا أن موسمه الحالي انتهى مبكرا نسبيًا بعد معاناته من مشاكل في ركبته اليمنى، وتوج المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بلقب هداف البريميرليج بعد إحرازه 32 هدفًا، يليه هاري كين مهاجم توتنهام، ثم أجويرو برصيد 21 هدفًا.

وأرجأ أجويرو إجراء العملية الجراحية في الوقت الذي كان فيه مانشستر سيتي يخوض غمار دوري أبطال أوروبا، إلا أنه بدأ بالتركيز على كأس العالم بعد خروج فريقه على يد ليفربول من المسابقة القارية.


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