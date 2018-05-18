» القبض على 4 تجار مخدرات بالسويس

18 مايو 2018 - 09:33 م

نجح رجال المباحث بمديرية أمن السويس، من القاء القبض علي أربعة من تجار المخدرات فى حملة أمنية لضبط المتهمين بتجارة المواد المخدرة.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، بأنه تم تنفيذ خطط أمنية لضبط المسلحين وتجار المخدرات.

تمكن ضباط المباحث من القبض على أربعة من تجار المخدرات داخل أحياء الأربعين وفيصل وبحوزتهم مواد مخدرة.

كما تمكن ضباط مباحث مديرية الأمن من ضبط خمس قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة ثلاث متهمين بأحياء عتاقة وفيصل.