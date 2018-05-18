وزير الأوقاف يكشف حقيقة منع الاعتكاف في رمضان

18 مايو 2018 - 09:40 م

قال وزير الاوقاف مختار جمعة، إن ما تم تداوله من أن وزارة الأوقاف منعت الاعتكاف فى المساجد خلال شهر رمضان، عار تمامًا من الصحة وأن ما حدث هو أن الاعتكاف مشروط بتقديم طلب إلى المديريات بالاعتكاف لمتابعة المساجد والتصدى لأصحاب الفكر المتطرف وعدم سيطرة فئة من الناس على المساجد التى تشرف عليها الوزارة.

جاء ذلك عقب قيام وزير الأوقاف بافتتاح مسجد محمد عبد الله البلهاسى بمركز بنى مزار اليوم، بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا نائبًا عن المحافظ، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وإسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، والنائب سيد أبوبريدعه، مسجد شمس محمد عبد الله البلهاسي، بقرية صفط أبوجرج، التابعة لمركز بني مزار، بعد إحلاله وتجديده بتبرع من اللواء عادل الحيني، بتكلفة تصل إلى مليون و600 ألف جنيه.

قال الوزير: ندعم الجهود الذاتيه للمواطنين لتطوير المساجد، بالإضافة إلي خطة الوزارة السنوية للإحلال والتجديد، مضيفًا أن المسجد يتكون من طابقين ومصلي للسيدات وتحفيظ قرآن، ويسع نحو 600 مصلي، ويرجع بنائه لعام 1954.

نوه الوزير خلال الخطبة على النهى والتحذير من الإسراف والتبذير، والخروج عن روح شهر رمضان الكريم، وحث على التكافل المجتمعى فى هذا الشهر الفضيل شهر الجود والكرم، والعمل على إغناء الفقراء والمساكين والمحتاجين عن السؤال فيه بالمبادرة إلى اكرامهم وقضاء حوائجهم، سائلًا الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ويمن وأمن وسلام على مصرنا الغالية وسائر بلاد العالمين.

كما تحدث وزير الأوقاف، عن فضائل الشهر الكريم، ثم بين أنه شهر عبادة وعمل وإنتاج وإتقان، ولا مجال فيه للبطالة والكسل، فالصوم قوة لا ضعف، ويعنى حسن المراقبة لله عز وجل، ويؤدى إلى تحقيق التقوى التى هى جماع كل خير وكبح جماح كل شر، إذ يجب أن تنهى التقوى والمراقبة عن الغش والكذب وأكل الحرام والغيبة والنميمة والفساد والإفساد وسائر الموبقات، كما ينبغى أن يتحلى الصائم بالتسامح والجود والكرم وجميع مكارم الأخلاق.

وقد هنا الوزير الجميع بحلول شهر رمضان، وقال إن هذه الزيارة مقصودة حتي نوجه رسالة إلي الناس كافة بأن رمضان ليس شهر كسل ونوم بل هو شهر نشاط وإخلاص في العمل.

استعرض "جمعة" انجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية للقوافل الدعوية والخطاب الديني، ووجه قيادات الدعوة إلي تنبيه أئمة المساجد بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، كما استعرض خطة الوزارة في مجال البر حيث تم رفع مخصصاتها من 24 مليون إلي 225 مليون جنيه أي بزيادة 800%، ويتم توجيه أعمال البر إلي الشنط الرمضانية التي بلغ عدد 1700000 (مليون وسبعمائة الف كرتونة) يتم التنسيق بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبيعها بسعر مدعوم 25 جنيهًا بأقل من نصف قيمة التكلفة، وكذلك استخراج 20000 بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، وإنتاج المقاعد الدراسية التي توزع علي المدارس الأشد احتياجًا مجانًا.

وخلال اللقاء أهدي الدكتور علي عبد السلام، مدير عام التعليم العام درع مقدم من طلاب محافظة المنيا كرسالة شكر إلي الوزير علي كمية المقاعد التي تم تسليمها لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما أهدي المهندس حامد جوده أمين عام جمعية رعاية حفظة القرآن الكريم درع أخر للوزير، لاعتماد 1246 معلمًا ومعلمة والترخيص لهم بتحفيظ القرآن.