  • الجمعة 18 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:03 م
بحث متقدم
سامح شكري وزير الخارجية

«شكري»: إسرائيل سلطة احتلال ضد شعب أعزل

الاهلي

مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب الأهلي

الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أول عملية لاغتيال «مبارك» عن طريق «مجارى الصرف»

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الطيب»: شخصيات عربية تسعى لتشويه الأزهر

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة

«الصحة» تحذر من الإصابة بهذا المرض

صالح سرية في المحاكمة

«تنظيم الفنية العسكرية» ينقذ «السادات» من أول عملية اغتيال

دار الإفتاء (أرشيفية)

«الإفتاء» تعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام

سد النهضة

وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة لن يتوقف يومًا واحدًا

مسيرة العودة الكبرى

إصابة 23 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

القدس

بدء اجتماع القمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول

إصابة 16 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بالأقصر

آخر الأخبار

مصرع وإصابة 8 سيدات إثر انقلاب "ميكروباص"
أرشيفية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إصابة 16 شخصًا فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى

#

إصابة 16 عاملاً في انقلاب سيارة بطريق «الإسماعيلية-الزقازيق»

#

رسالة مجهولة تصيب 11 من قوات المارينز الأمريكية

#

إصابة 12شخص فى انقلاب ميكروباص بالغردقة

أُصيب 16 شخصًٌا، مساء اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في قرية توماس بمركز إسنا جنوب الأقصر.
تلقى مدير أمن الأقصر اللواء طارق علام إخطارًا بفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز إسنا جنوب المحافظة أسفر عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة في الجسم.
وجاءت أسماء المصابين كالآتي: "رجب.ع"، 40 سنة، و"على.ا "، 72 سنة، و" أشرف. ت"، 43 سنة، و"عبدالناصر.ع"، 33 سنة، و"ثوما.م.ا"، 40 سنة، و"أنور.م"، 51 سنة، و"على.م"، 38 سنة، و"حمدى.ا"، 23 سنة، و"صباح.ق"، 50 سنة، و"محمد. م" ، 24 سنة، و"محمود. ع"، 34 سنة، و"عبدالباقى.ت"، 44 سنة، و"أكرم.م "، 45 سنة، و"هانم .م"، 44 سنة، و"فايزة. أ"، 39 سنة، و"محمود.س"، 30 سنة، و"سعيد.ف"، 35 سنة.
تم نقل الحالات المصابة، لمستشفى أرمنت وإسنا المركزى جنوب غرب محافظة الأقصر، لتلقي العلاج اللازم، فيما حُرر محضر بالواقعة، لتولي التحقيقات ومعرفة ملابستها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» البطولة العربية.. الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع الفتح المغربي
» أب يقتل نجليه ويلقي بجثتهما في الترعة
» مفاجأة في انتظار لاعبي ليفربول حال عبور موقعة «كييف»
» فضيحة مدوية تهدد مُستقبل تونس بالمونديال
» إصابة 16 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بالأقصر
» القبض على 4 تجار مخدرات بالسويس
» حقيقة انتقال «أجويرو» إلى برشلونة
» تشكيل عصابي إفريقي يعترف بسرقة شقق طلاب الأزهر بالإكراه
» الزمالك يدرس الإطاحة بـ«باسم مرسي»
» تحطم طائرة ركاب على متنها 100 شخص فى كوبا
» اندلاع حريق بمحطة وقود وإصابة عامل في عين شمس

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)
الأطفال قرابين للألهة