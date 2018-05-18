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أب يقتل نجليه ويلقي بجثتهما في الترعة

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قنا

النيابة العامة

ازمة نفسية

حبس مزارع

قتل نجلية

قررت نيابة مركز نقادة حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل نجليه وإلقاء جثتيهما فى ترعة الملاح بقرية كوم بلال.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا بلاغًا بمصرع الطفل "جلال عبداللطيف مصطفى" 3 سنوات وشقيقته " زينب "عام ونصف غرقًا داخل ترعة كوم بلال بمركز نقادة.

ودلت التحريات التي قادها اللواء أشرف عامر مدير المباحث الجنائية، علي وجود شبهة جنائية في الواقعة حيث توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلين "عبداللطيف مصطفى" عامل حيث تبين قيامه بإصطحاب الطفلين وقاما بإغراقهما داخل الترعة ثم عاد بهما للمنزل مرة أخرى، وذلك نتيجة مروره بأزمة نفسية بعد تزايد المشكلات بينه وبين زوجته.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى نقادة المركزى، وتمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز نقادة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثتين وبيان سبب الوفاة وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.


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