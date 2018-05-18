"منة فضالي" تكشف حقيقة ارتباطها بـ«أحمد عز»

18 مايو 2018 - 10:14 م

ردت الفنانة منة فضالي، على الشائعات التي تتردد عن علاقتها بالفنان أحمد عز، قائلة: "أحمد عز صاحبي جدًا .. ومافيش بيني وبينه أي حاجة".

وعن زواجها من الفنان أحمد عز، قالت "فضالي"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،: "أنا ماليش في الراجل الملون .. وهو مش هيطلب مني الزواج".





