مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب الأهلي

18 مايو 2018 - 10:25 م

أكد مصدر مسئول داخل لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الحالي لفريق السد القطري والزمالك الأسبق، أصبح في دائرة المرشحين لخلافة حسام البدري، الذي قدم استقالته مؤخرًا عقب الخسارة أمام كمبالا الأوغندي، ضمن مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات صحفية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق لوادي دجلة مرشحًا قويًا لقيادة الأهلي.

وأكد كارتيرون، أنه من الصعب تواجد دروجبا في جهازه الفني للأهلي، خاصة أن الإيفواري لديه بعض الطموحات الكبيرة والأهداف الأخرى بعيدًا عن التدريب.

وأضاف المدرب المرشح لقيادة الأهلي، أنه ليس لديه أي طلبات من الناحية الفنية سواء أفراد معينة بالجهاز الفني أو غيره، وأنه لديه ثقة في اختيارات لجنة الكرة بالأهلي، إضافة إلى أنه يثق في الأشخاص هنا بعد تعامل طويل معهما مثلما حدث في وادي دجلة.

المصدر أوضح، أن فيريرا هو الأقرب في منصب المدرب الفني بسبب معرفته الجيدة للكرة المصرية حيث قاد الزمالك للتتويج ببطولة الدوري وكأس مصر موسم (2014 -2015).

وظهر عدد من الأسماء المرشحة أيضًا لخلافة البدري، حيث تواجد بيدرو مدرب الإسماعيلي السابق في القائمة بجانب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي السابق.

ودخل كلاً من محمد يوسف وعلاء ميهوب ضمن الأسماء المرشحة للعمل في الجهاز المعاون، بينما تبقى حظوظ سيد عبد الحفيظ قوية في الاستمرار على منصب مدير الكرة بجانب تولي حسام غالي قائد الفريق السابق منصب منسق لقطاع الكرة.

وكان الأهلي قد وافق على استقالة حسام البدري، حيث خاض خلال ولايته الثالثة بداية من الموسم الماضي مع الأهلي 95 مباراة، فاز في 68 منهم، وتعادل 19 مرة، وخسر 8 مرات.