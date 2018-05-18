» مشاجرة تنتهي بمقتل عامل علي يد تاجر مواشي

18 مايو 2018 - 10:52 م

تمكنت الاجهزة الأمينة بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على تاجر مواشى وعاطل لقيامهما بضرب عامل في مشاجرة بينهما مما أدى إلى وفاته في الحال وأحيل المتهمان للنيابة التي امرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، قد تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة بناحية طحانوب دائرة شبين القناطر ووجود متوفى.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "فهد. ع"، 26 سنة تاجر مواشي و"خالد. م" 48 سنة عاطل تشاجرا مع المجني عليه بسبب خلافات بينهما وقاما بضربه بآلة حادة مما أسفر عن وفاته وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما واعترفا بارتكابهما الواقعة وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما.