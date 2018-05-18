«أيوب» يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي

18 مايو 2018 - 11:20 م

حرص أحمد أيوب، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، على عقد جلسة قبل مران الفريق، المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة، والتي استمرت لما يقرب من 15 دقيقة.

ويقود مران الفريق حاليًا أحمد أيوب، المدرب العام، والذي تم تكليفه، من قبل لجنة الكرة، بقيادة الفريق في مباراة المصري، عقب قبول اعتذار حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي، عن استكمال مهمته مع الفريق.

ويستعد الأهلي لمباراة المصري، المقرر لها العاشرة من مساء بعد غدٍ، الأحد، المؤجلة من الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، التي حسمها الأهلي قبل نهاية المسابقة بـ6 أسابيع.