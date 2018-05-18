رفع الدعم عن الوقود نهائيًا خلال الموازنة الجديدة

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وكالات

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قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن مصر ملتزمة بمواصلة رفع الدعم عن الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال 2019.

وتخطط الحكومة، خلال العام المالي المقبل، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
وقال الصندوق، في بيان اليوم، بعدما أنهت بعثة منه أعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي "لا تزال الحكومة ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019".
وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في بداية الشهر الجاري، إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.
وكان صندوق النقد، قال في يناير الماضي، إن الحكومة المصرية أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن مصر ملتزمة بزيادة إيراداتها من خلال إصلاحات السياسية الضريبية، وهو ما سيساعد على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وأعلن الصندوق اليوم، أنه توصل للاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على ملياري دولار، قيمة الشريحة الرابعة من القرض المقدم لها بقيمة 12 مليار دولار.
وفي نوفمبر 2016، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر حتى الآن على شريحتين من القرض.

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