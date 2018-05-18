  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:40 ص
بحث متقدم
القمة الإسلامية باسطنبول

القمة الإسلامية تطالب بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين إلى فلسطين

مشروع سد النهضة

لماذا تتجاهل مصر «أوراق الضغط» على إثيوبيا؟

السادات ومبارك

5محاولات لاغتيال «السادات» و«مبارك» تكشفها الصدفة

صندوق النقد الدولي

رفع الدعم عن الوقود نهائيًا خلال الموازنة الجديدة

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري»: إسرائيل سلطة احتلال ضد شعب أعزل

الاهلي

مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب الأهلي

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الطيب»: شخصيات عربية تسعى لتشويه الأزهر

دار الإفتاء (أرشيفية)

«الإفتاء» تعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة

«الصحة» تحذر من الإصابة بهذا المرض

مبارك

3 سيناريوهات لاغتيال «مبارك» بسيدى برانى

الريال يرفض طلبات ليفربول بشأن «صلاح».. وتشيلسي يترقب

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هاري كين: محمد صلاح يدفعني لفعل هذا الأمر

#

نصيحة «الصقر» لـ«صلاح» قبل نهائي دوري الأبطال

#

محمد صلاح: تعرضت لإهانة كبيرة جدًا

#

"كلوب" يصدم "صلاح"

ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

وجه ريال مدريد الاسباني، صدمة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعد رفض إدارة المرينجي، المغالاة المادية التي يتخذها مسئولو «الريدز»، خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة «دياريو جول» الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد الإسباني أكدت رفضها على دفع 200 مليون دولار من أجل ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي تشيلسي أبدى موافقته المبدئية على دفع 200 مليون يورو من أجل ضم الفرعون المصري، ولكنه من المحتمل أن يدخل في منافسة شرسة، وبايرن ميونخ الألماني.

وأكدت الصحيفة، أن مسئولي فريق ريال مدريد الإسباني يحاولوا بالوقت الحالي إقناع مسئولي الريدز بدفع مبلغ مادي مقابل صفقة تبادلية بين الثلاثي جاريث بيل وماركو اسينسيو ولوكاس فاسكيز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» مونديال روسيا.. تعرف على القائمة الأولية لمنتخب اليابان
» وصول قوافل طبية وتموينية من مصر إلى غزة
» الريال يرفض طلبات ليفربول بشأن «صلاح».. وتشيلسي يترقب
» «أردوغان»: أيدي أمريكا ملطخة بدماء الفلسطينيين
» 3 سيناريوهات لاغتيال «مبارك» بسيدى برانى
» مشاجرة تنتهي بمقتل عامل علي يد تاجر مواشي
» البطولة العربية.. الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع الفتح المغربي
» أب يقتل نجليه ويلقي بجثتهما في الترعة
» مفاجأة في انتظار لاعبي ليفربول حال عبور موقعة «كييف»
» فضيحة مدوية تهدد مُستقبل تونس بالمونديال
» إصابة 16 شخصًا في انقلاب "ميكروباص" بالأقصر

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)