» وصول قوافل طبية وتموينية من مصر إلى غزة

19 مايو 2018 - 12:04 ص

أرسلت وزارة الصحة عددًا من القوافل الطبية وسيارات الإسعاف إلي قطاع غزة، وذلك للمساهمة في عملية معالجة المصابين الفلسطينيين نتيجة مقاومتهم لعناصر قوات الاحتلال فى ذكرى النكبة.





ورفعت المستشفيات المصرية في رفح والشيخ زويد والعريش من استعداداتها لاستقبال الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



