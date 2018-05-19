5محاولات لاغتيال «السادات» و«مبارك» تكشفها الصدفة

19 مايو 2018 - 12:05 ص

أقدم سجين يخطط لعمليتين.. «الزمر» يقف حائط صد لمنع التنفيذ.. وضفادع بشرية لاغتيال «مبارك» فى قصر العروبة



يعتبر الرئيس الراحل أنور السادات، والأسبق حسنى مبارك من أكثر الرؤساء تعرضًا لمحاولات اغتيال، حيث تعرض "السادات" لأربع محاولات خلال حكمه، باءت ثلاث منها بالفشل، فيما رسمت المنصة نهاية الرئيس السادات.

كانت البداية مع محاولات الاغتيال فى قضية الفنية العسكرية، وتلتها محاولتا اغتيال قام بالتخطيط لهما القيادى الجهادى الراحل "نبيل المغربى"، ثم المنصة بالتخطيط بين عناصر الجهاد والجماعة الإسلامية فى قضية الجهاد الكبرى.

بينما كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك صاحب الرقم القياسى فى عمليات الاغتيال، والتى بدأت مبكرًا فى حياة الجماعة، حيث كان أولها العملية المعروفة بـ"تنظيم 19"، ثم تلتها عملية سيدى برانى أيضًا للجماعة الإسلامية، وانتهت آخر العمليات بمحاولة الاغتيال فى أديس بابا، والتى سبقتها أيضًا عدة محاولات فاشلة.

الجماعة الإسلامية ارتأت بعد ذلك عدم جدوى الصدام مع النظام، حيث أطلقت مبادرة وقف العنف والتخلى عنه فى تسعينيات القرن الماضى، ثم التوجه السياسى عقب ثورة يناير بتدشين حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة.

أول عملية لاغتيال «مبارك» عن طريق «مجارى الصرف»

«الزمر» أنقذ السادات من عملية اغتيال قبل المنصة

«تنظيم الفنية العسكرية» ينقذ «السادات» من أول عملية اغتيال

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