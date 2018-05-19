رسالة مؤثرة من «نيمار» بعد مقتل فتاة على يد شاب بفرنسا

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المصريون

نيمار

باريس سان جيرمان

حرص البرازيلي، نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نعي تلميذة فرنسية عمرها 13 عامًا، قتلت على يد شاب عمره 25 عامًا.

وكانت هذه الفتاة، إحدى مشجعات باريس سان جيرمان، ومن أشد المعجبات بنيمار، حيث إنها نشرت آخر صورة لها بقميص اللاعب.

ونشرت شقيقة الفتاة رسالة نيمار لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتي جاء مضمونها كالتالي:

«لقد رأيتك ترتدين قميصي، وكانت هذه لحظة رائعة أن أرى الابتسامة على وجهك.. الجنة ستكون مثواكي، بارك الله في عائلتك..ارقدي بسلام».


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