» مونديال روسيا.. تعرف على القائمة الأولية لمنتخب اليابان

19 مايو 2018 - 12:29 ص

أعلن الجهاز الفني لمنتخب اليابان، عن القائمة الأولية المشاركة في كأس العالم، التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو، وحتى 15 يوليو المقبلين.

وضمت القائمة الأولية 27 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: إل جي كواشيما (ميتز) وماساكي هيغاشيغوتشي (غامبا أوساكا) وكوسوكي ناكامورا (كاشيوا ريسول).

الدفاع: يوتو ناغاتومو (غالطة سراي) وتوماكي ماكينو (أوروا ريد دياموندز) ومايا يوتشيدا (ساوثامبتون) وهيروكي ساكاي (مارسيليا) وجوتوكي ساكاي (هامبورج) وجين شوجي (كاشيما إنتلرز) وواتارو إندو (أوروا ريد دياموندز) وناوميتشي أويدا (كاشيما إنتلرز).

الوسط: ماكوتو هاسيبي (إينتراخت فرانكفورت) وتوشييرو أوياما (سانفريس هيروشيما) وكيسوكي هوندا (باتشوكا) وتاكاشي إينوي (إيبار) وشينجي كاغاوا (بروسيا دورتموند) وهوتارو ياموغوتشي (كيريزو أوساكا) وجينكي هاراغوتشي (فورتونا دوسلدروف) وتاكاتشي أوسامي (فورتونا دوسلدروف) وجاكو شيباساكي (خيتافي) ورياتو أوشيما (كاوازاكي فرونتال) وكينتو ماساو (كاشيما إنتلرز) ويوزوزكي إيديغوتشي (كالتشرال ليونزا).

الهجوم: شينجي أوكازاكي (ليستر سيتي) ويويا أوساكو (كولون) ويوشينارو موتو (ماينز) وتاكوما أسانو (شتوتغارت).

ويستعد المنتخب الياباني لخوض مباراة ودية أمام المنتخب الغاني 30 من مايو الجاري، والتي سيحسم بعدها المدير الفني أكيرا نيشينو، القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبًا، التي ستشارك في المونديال.

يذكر أن المنتخب الياباني ينافس في المجوعة الثامنة بالمونديال، إلى جانب منتخبات بولندا وكولومبيا والسنغال.