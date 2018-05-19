تصريحات غريبة من هيكتور كوبر عن محمد صلاح

19 مايو 2018 - 05:41 ص

أثار هيكتور كوبر - مدرب منتخب مصر - موجة من الجدل بسبب تصريحاته الغريبة وغير المتوقعة عن نجمنا محمد صلاح .



وقال "كوبر" في تصريحات لمجلة "ورلد سوكر" : "صلاح لاعب متواضع وبسيط ويستمع للآخرين ومع ذلك هو لاعب مهم في فريقه ".



وأضاف: "هو لاعب صاحب مجهود وفير .. ومجهوده هو السبب في تطوره الدرامي .. لقد تعامل مع الأمور بشكل جيد في رحلته الاحترافية ".



وتابع : "في النهاية نحن نتحدث عن فريق وليس عن لاعب .. وراء كل لاعب كبير فريق .. فهو لن يفعل كل شيء وحده".



وتحفظ بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات هيكتور كوبر باعتبار أن صلاح ليس لاعبا متواضعًا .. بينما ظهر رأي آخر يؤكد أن المشكلة في الترجمة ، فمتواضع هنا ليست متواضع المستوى وإنما شخصية متواضعة.



