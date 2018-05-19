» شاهد .. عامل نظافة يصلي بعميد جامعة يشعل "فيس بوك"

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وأضاف: "الدين لا يفرق بين الناس إلا بالتقوى .. إن اكرمكم عند الله أتقاكم _ وليس أغناكم ولا أحلاكم ولا أي شي آخر .. اللهم ارزقنا تقواك يارب".
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