» نشطاء يكشفون دليل خطير على فبركة برنامج "رامز جلال"

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ياسمين صبري

اندلعت موجة من الجدل بعد إذاعة حلقة برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" مع الممثلة ياسمين صبري ، حيث أكد البعض على فبركة الحلقة .

وقدم المؤمنون بالفبركة دليلا خطيرًا على رأيهم ، حيث استعانوا بمقطع فيديو قديم للفنانة ياسمين صبري التي أكدت فيه أنها تجيد اللغة الإسبانية .. بينما في المقلب ، تنكر رامز جلال في زي "هيكتور كوبر" وتحدث بلغة غريبة مدعيًا أنها الإسبانية ،ولم تعترض ياسمين صبري طوال الحلقة على ما يقوله وحتى لم تندهش ، وهو ما جعل البعض يزعم أن الحلقة مفبركة .



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