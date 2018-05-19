» نشطاء يكشفون دليل خطير على فبركة برنامج "رامز جلال"

19 مايو 2018 - 08:33 ص

اندلعت موجة من الجدل بعد إذاعة حلقة برنامج المقالب "رامز تحت الصفر" مع الممثلة ياسمين صبري ، حيث أكد البعض على فبركة الحلقة .



وقدم المؤمنون بالفبركة دليلا خطيرًا على رأيهم ، حيث استعانوا بمقطع فيديو قديم للفنانة ياسمين صبري التي أكدت فيه أنها تجيد اللغة الإسبانية .. بينما في المقلب ، تنكر رامز جلال في زي "هيكتور كوبر" وتحدث بلغة غريبة مدعيًا أنها الإسبانية ،ولم تعترض ياسمين صبري طوال الحلقة على ما يقوله وحتى لم تندهش ، وهو ما جعل البعض يزعم أن الحلقة مفبركة .







