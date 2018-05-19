» كيف علّق جمال عبد الحميد على صورة "مرسي"؟

19 مايو 2018 - 08:43 ص

امتنع الكابتن جمال عبد الحميد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - عن التعليق على صورة الرئيس الأسبق مرسي وعدد من قيادات الإخوان ، وذلك أثناء استضافته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة العاصمة .



وقال "عبد الحميد" تعليقا على الصورة : "أنا مبحبش اتكلم في السياسة .. ممكن تكلمني في الرياضة عادي .. لكني أتمنى الرئيس السيسي يستمر في الإصلاح الاقتصادي .. وأنا انتخبته عشان كنت بمشي على طريق الفيوم ولمست الإنجازات بنفسي ".



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