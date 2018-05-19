أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

19 مايو 2018 - 09:11 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 مايو.

وسجل فى بنك كريدي أجريكول سعر 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وسجل فى بنك البركة سعر 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.