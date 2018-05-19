» مقتل وإصابة 20 شخصًا في إطلاق نار داخل مدرسة

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قتل 10 أشخاص وأصيب 10 آخرون بعدما فتح طالب النار في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأمريكية، بحسب حاكم الولاية.

واعتقلت السلطات المشتبه به، الذي يُدعى ديمتريوس باجورتزيس وهو طالب في مدرسة "سانتا في" التي شهدت الحادث ويبلغ من العمر 17 عاما. ووجهت السلطات له اتهاما بالقتل.

وأفادت تقارير بأن المشتبه به استخدم بندقية ومسدسا يمتلكهما والده بصفة قانونية.

وقالت الشرطة إن معظم قتلى الحادث من الطلبة.

وقال حاكم الولاية غريغ أبوت إنه تم العثور على "عدة أنواع من العبوات الناسفة" داخل مبنى المدرسة وفي المنطقة المحيطة.

وأضاف أبوت أن الشرطة عثرت على معلومات في مذكرات المشتبه به وجهاز الكمبيوتر الخاص به وهاتفه المحمول تشير إلى أنه خطط الهجوم وأنه كان ينوي الانتحار بعد تنفيذه.

لكن المشتبه به "سلّم نفسه" لأنه "لم يملك الشجاعة للانتحار"، بحسب حاكم الولاية.

ووقع الهجوم على بعد نحو 65 كليومترا من مدينة هيوستن بولاية تكساس.

وكان بين المصابين شرطي.

وفي كلمة خلال فعالية استضافها البيت الأبيض، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم بأنه "مروع".

وقال ترامب "إدارتي عاقدة العزم على بذل كل في استطاعتها لحماية طلابنا وتأمين مدارسنا ومنع وصول السلاح إلى أيدي من يمثلون تهديدا لأنفسهم وللآخرين".

وفي وقت سابق من العام الحالي، قتل مسلح 17 من الطلاب والعاملين بمدرسة في فلوريدا، وهو ما أعقبه احتجاجات واسعة ضد قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة.

وقبل أسبوعين، جدد ترامب دعوته إلى السماح للمدرسين بحمل السلاح بغية مواجهة حوادث إطلاق النار بالمدراس

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