27 ألفا و672 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية ببنى سويف

19 مايو 2018 - 09:38 ص

يؤدى 27 ألفا و672 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية ببنى سويف أمام 74 لجنة على مستوى المحافظة ابتداء من السبت 19 مايو.



وأكد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم توفير كل سبل الراحة للطلاب والمعلمين المنتدبين مشيرًا إلى توفير 31 استراحة مزودة بجميع التجهيزات بناء على تعليمات المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف.



وعقد بروتوكول تعاون مع التموين والكهرباء والصحة ومديرية الأمن لتوفير احتياجات المعلمين المنتدبين من الخبز وتوفير طبيب بكل لجنة ومتابعة الكهرباء وتوفير الأمن للجان .



وأضاف كمال عمران مدير عام التعليم الفني أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وكذلك للمعلمين المنتدبين لامتحانات الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات وتم توفير السيارات اللازمة لنقل الأسئلة والأجوبة من خلال مركز التوزيع برئاسة مجدي سليمان مدير التعليم الصناعي.