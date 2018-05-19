  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:03 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

بالفيديو.. أغنية راب لـ"صلاح" تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

قوات حماس

جنرالات إسرائيل : حماس انتصرت علينا في هذا الأمر

موكلي بريء بشهادة عماد متعب

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

انخفاض سعر الدولار

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

جمال عبد الحميد

كيف علّق جمال عبد الحميد على صورة "مرسي"؟

قسم شرطة مدينة نصر

سر السيدة الغامضة التي ساعدت عصابة "علي بابا" على الهرب

بيومي فؤاد

خناقة بين بيومي فؤاد ونقيب المحامين .. وبيومي يغلق الخط

الابراشي

نجم الأهلي: هذه قصة القبض عليّ في شقة مشبوهة

كوبر و صلاح

تصريحات غريبة من هيكتور كوبر عن محمد صلاح

محمد صلاح

هذا ما قاله خبير نفسي عن شخصية محمد صلاح

27 ألفا و672 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية ببنى سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

41 ألفًا و480 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

#

صراع بين النواب لتحويل المستشفيات المركزية إلى عام

#

17 ألفا و111 توكيلاً للسيسى ببنى سويف

#

طلاب الإعدادية يواصلون أداء امتحانات نصف العام

الكهرباء

الصحة

المعلمين

الطلاب

لجنة

يؤدى 27 ألفا و672 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية ببنى سويف أمام 74 لجنة على مستوى المحافظة ابتداء من السبت 19 مايو.

وأكد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم توفير كل سبل الراحة للطلاب والمعلمين المنتدبين مشيرًا إلى توفير 31 استراحة مزودة بجميع التجهيزات بناء على تعليمات المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف.

وعقد بروتوكول تعاون مع التموين والكهرباء والصحة ومديرية الأمن لتوفير احتياجات المعلمين المنتدبين من الخبز وتوفير طبيب بكل لجنة ومتابعة الكهرباء وتوفير الأمن للجان .

وأضاف كمال عمران مدير عام التعليم الفني أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وكذلك للمعلمين المنتدبين لامتحانات الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات وتم توفير السيارات اللازمة لنقل الأسئلة والأجوبة من خلال مركز التوزيع برئاسة مجدي سليمان مدير التعليم الصناعي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل وإصابة 20 شخصًا في إطلاق نار داخل مدرسة
» مؤمن زكريا يظهر فى النادى الأهلى من جديد
» تسمم 68 شخصًا لتناولهم مشروب البوظة
» "حمودي" يقع في فخ الإصابة
» جو اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة
» كيف علّق جمال عبد الحميد على صورة "مرسي"؟
» نشطاء يكشفون دليل خطير على فبركة برنامج "رامز جلال"
» باسم يوسف: هذه حقيقة ظهوري ببرنامج "رامز جلال"
» تصريح خطير من رئيس المخابرات البريطانية حول "الحروب الجديدة"
» شاهد .. عامل نظافة يصلي بعميد جامعة يشعل "فيس بوك"
» لهذا السبب .. مؤلف "أبو عمر المصري" يقاضي الشركة المنتجة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)