» مؤمن زكريا يظهر فى النادى الأهلى من جديد

19 مايو 2018 - 09:50 ص

عاد اللاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، مجددًا إلى صفوف الفريق عقب انتهاء إعارته إلى أهلي جدة السعودي، حيث ظهر مع نجوم القلعة الحمراء عقب انتهاء المران الجماعى للفريق مساء أمس ضمن الاستعدادات للجولة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ظهور مؤمن بعد انتهاء إعارته والتي انتهت منذ أيام، واستلم الجناح الدولي المكافأة الخاصة بفوز الفريق بالدوري، وكان تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي منح اللاعبين مكافأة خاصة عقب حسم الفريق بطولة الدوري الممتاز، ولكن لم يتسلم مؤمن مكافأته نظراً لتواجده بالسعودية بسبب إعارته لنادي أهلي جدة.