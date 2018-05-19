بالفيديو.. أغنية راب لـ"صلاح" تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

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حصدت أغنية مطرب الراب الفرنسي لافوين، صاحب الأصول المغربية، التي أداها لأجل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام أكثر من 3 ملايين مشاهدة إضافة إلى تعليقات الإشادة بالنجم العالمي.

يذكر أن الفرعون المصري، حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2017 -2018، وهداف "البريميرليج"، كما توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن نفس الموسم.
شاهد الفيديو..


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