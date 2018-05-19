الإطاحة بصحفي بألمانيا بسبب كاريكاتير لـ"لنتنياهو"

19 مايو 2018 - 10:19 ص

قررت صحيفة "زود دويتشة تسايتونغ" الألمانية فصل الرسام الألماني ديتر هانيتش من عمله في صحيفة.

وجاء ذالك القرار بعدم عقود طويلة من العمل بالصحفية، عقب رسم نشر له يحتوي علي كاريكاتيري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما اعتُبر عداء للسامية.

وقد أعلن هانيتش (85 عاما) انتهاء علاقته بالصحيفة، وقال للشبكة الإعلامية الألمانية إنه غير آسف على رسمه الكاريكاتيري لنتنياهو، وبررت الصحيفة قرار الفصل بخلافات لم يمكن حلها مع الرسام هانيتش بشأن أنماط معادية للسامية في رسومه، "مثل ما ظهر في كاريكاتيره المنشور وأيضا في المناقشات التي دارت معه".

وقام "هانيتش"، في كاريكاتيره بوضع نتنياهو بأذنين كبيرتين حاملا بيده صاروخا عليه نجمة داود ويقول "في العام القادم بالقدس"، وظهرت نجمة داود في الكاريكاتير مرة ثانية وسط شعار مسابقة الأغنية الأوروبية.