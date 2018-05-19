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صحيفة بريطانية:

فتح مصر معبر رفح "خطوة إيجابية"

الحياة السياسية

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صورة الخبر

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فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بدءًا من الخميس

ترى صحيفة "مورنينج ستار" البريطانية، أن فتح السلطات المصرية معبر رفح طوال شهر رمضان المعظم "خطوة ايجابية" من النظام المصري تجاه الفلسطينيين.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن القاهرة فتحت معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة طوال شهر رمضان المعظم، وبذلك ستكون هذه أطول فترة لفتح المعبر دون انقطاع منذ عام 2013.

واعتبرت الصحيفة فتح الحدود لفتة إنسانية من السلطات المصرية، لافتة إلى أن هذه واحدة من المناسبات القليلة التي تسمح فيها مصر للفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في غزة من الحصار الإسرائيلي لعام 2007 بالمغادرة والعودة.

وكتب الرئيس "السيسي" في حسابه الرسمي على تويتر أن فتح المعبر "سيخفف من أعباء الأخوة في قطاع غزة"، وذلك في أعقاب قتل إسرائيل 59 فلسطينيا وإصابة 2700 آخرين داخل غزة، في مظاهرات مسيرة العودة.

ورحب أدهم أبو سلمية، رئيس هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الأعمار لغزة، بالتمديد المطول باعتباره "خطوة إيجابية".

وقال: "نأمل أن يبقى المعبر مفتوحًا كحق طبيعي"، بينما دعا أيضًا إلى زيادة عدد المغادرين وتسريع عملية الخروج.

وكان المعبر مفتوحًا منذ السبت الماضي، وقالت السلطات المصرية إن 510 أشخاص عبروا الحدود يوم الأربعاء، غالبيتهم من غزة إلى مصر.

وفي يوم الخميس الماضي، عبر 541 شخصًا من مصر إلى غزة ، بالإضافة إلى عشرات الشاحنات التي تحمل الأسمنت والصلب ومحركات الطاقة والمساعدات الطبية والغذائية من الهلال الأحمر ، حسبما أضاف المسئولون.

ويذكر أن حوالي 20 ألف فلسطيني من سكان غزة في قوائم انتظار الخروج، مشيرًا إلى أن المسافرون تحركوا ببطء نحو المعبر أمس الجمعة، مع حافلة تصل كل ساعة تقريبًا للأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في القوائم التي قدمها المسئولون المحليون.

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