اليوم.. الإداري ينظر طعن "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطهما

19 مايو 2018 - 10:47 ص

تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت نظر الطعن المقام من الحكومة وشركتي أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما في مصر.

اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع ومخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 تم الحصول على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرنا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.