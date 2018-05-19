الديهي : لهذا السبب هاجم "نزار قباني" سيد قطب

19 مايو 2018 - 10:48 ص

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن القيادي الإخواني سيد قطب كان لديه حب وانحياز شديد للمرأة، قائلا :" إن قطب كتب من قبل قصيدة باسم "صدى قبلة".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، ، المذاع عبر فضائية "تن"، بأن قطب كتب هذه القصيدة بعدما قام بعلاقة مع أحد أصدقائه، مؤكدًا أن بعد هذه القصيدة هاجمه الشاعر نزار قباني، لأنه قام بتحويل القصائد إلى غرف النوم ، حسبما قال.

وتابع "الديهي": "نجيب محفوظ قال إنه لم يرتح أبدًا لسيد قطب، رغم أن كانت معاملته معاملة حسنة".