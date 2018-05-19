سلطان : كنت واثقا من قيام عيسي بـ "بسبّ الدين"

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قناة الحرة

جمال سلطان

ابراهيم عيسى

سب الدين

فشل البرنامج

قال جمال سلطان الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة المصريون إنه كان علي ثقة أن الإعلامي إبراهيم عيسي سيقوم بتصريحات مثيرة للجدل.

وأضاف سلطان علي حسابه الخاص علي تويتر "قناة الحرة الأمريكية منحت إبراهيم عيسى برنامجا ، فشل بامتياز على مدار عدة أشهر في جذب أي متابعة ، ولم يشعر به أحد ، كنت واثقا أنه سيلجأ للحيلة الأخيرة الشهيرة "سب الدين" للفت الأنظار إلى برنامجه واصطناع الجدل حوله ، يبدو أنه فعلها ".

يذكر أن إبراهيم عيسي كان قد صرح علي قناة الحرة أن لا يري أي حكمة في صيام شهر رمضان ، وأنه بحث كثيرًا فى حكمة صيام الشهر ،  واستمع لعشرات الحجج التى يقولها آلاف الوعاظ من حكمة الصيام، منها الشعور بالفقير وأن به صحة ، مصيفا أنه لم ير فى صيام رمضان حكمة إلا أنه قرار سيادى من الله عز وجل.. افعل وصم، فنفعل ونصوم دون أن ندرك حكمة الصيام.


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