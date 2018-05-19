» وفاة قائد جيش القدس السابق بعهد "صدام"داخل محبسه

19 مايو 2018 - 11:07 ص

توفي بالأمس قائد جيش القدس العراقي الفريق أول ركن إياد فتيح الراوي في نظام صدام حسين، إثر جلطة دماغية أودت بحياته.

وكان قد نقل من السجن إلى مستشفى بغداد العسكري قبل أربعة أيام، بعد تعرضه لوعكة صحية، ثم نقل إلى مستشفى اليرموك، لكن فشلت جميع المحاولات لإنقاذه من قبل الكادر الطبي في المستشفى، وتفاقم وضعه الصحي الذي أدى إلى وفاته .

يذكر أن إياد فتيح خليفة الراوي، ولد في مدينة راوة بمحافظة الأنبار عام 1942، وخدم كرئيس لجيش القدس، ومُنح عدة ميداليات خلال الحرب العراقية الإيرانية، عقب الغزو الأميركي لبغداد ثم ألقي القبض عليه في الرابع من حزيران 2003، عقب سقوط الرئيس صدام حسين.

وكان "فتيح" قائدًا لجيش القدس العراقي وهي "قوة شبه عسكرية أنشئت استجابة للانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2001".