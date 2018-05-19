زوجة "أردوغان" تشارك فى فعاليات التضامن مع القدس

19 مايو 2018 - 11:15 ص

أكدت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنها شاركت في فعاليات "اللعنة على الظلم والدعم للقدس" في اسطنبول تضامنًا مع القدس.

وشددت أمينة أردوغان في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على وقوف تركيا دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، قائلة: "نحن أتباع هذه القضية المباركة".

وأشادت بالمشاركة الواسعة للنساء والشباب، وأرفقت صورة للتجمع الشعبي الكبير.

وشهدت اسطنبول، أمس الجمعة، تجمعًا جماهيريًا شارك فيه نحو نصف مليون شخص، نصرة للمدينة المحتلة، وتنديدا بالمجزرة الإسرائيلية في غزة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، منذ الاثنين الماضي، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3244 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ70 للنكبة، ويحتجون على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

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