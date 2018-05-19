مفاجآت في مذبحة الرحاب.. الكلب لم يخدر

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مذبحة الرحاب
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الرحاب

مذبحة الرحاب

كب الحراسة

قتل الأسرة

قتل الاسرة فى الرحاب

أظهرت تحقيقات نيابة القاهرة مفاجآت من العيار الثقيل في "مذبحة الرحاب"، بعد الاستماع لـ26 شخصا من أقارب ودائني الأسرة المغدورة.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص، أن كلب الحراسة"ببلاوى"، لم يتلق أى مود مخدرة من شأنها التأثير على قدرته أو تعطيله عن النباح، ما يعزز فرضية أن من قام بالجريمة أحد أفراد الأسرة وبشكل ودي تماما.

وقالت مصادر مطلعة إن النيابة أمرت بالإفراج عن 8 أشخاص تم الاشتباه بهم، بعد سماع أقوالهم، موضحة أنه حتى الآن لم يصدر الطب الشرعي شهادات الوفاة الخاصة بأفراد الأسرة انتظارا لكتابة سبب الوفاة.

وأكدت أن النيابة توصلت من خلال التحقيقات إلى وجود شبهة جنائية بشكل كامل، من خلال قتل الأسرة بالكامل بشكل محترف، عن طريق أحد الجناة المقربين من الأسرة.


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