» دفاع رابعة يطلب البراءة.. والقاضى: باقى مرافعة 50 متهمًا

19 مايو 2018 - 11:37 ص

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، لمرافع دفاع 5 متهمين وطلب البراءة لموكليه تأسيسًا على بطلان التحقيقات لمرور 24 ساعة على بدء التحقيقات مع المتهمين، وبطلان التحريات لعدم جديتها، وانتفاء صلة المتهمين بالوقائع الواردة بالأوراق، وبطلان أقوال الشهود لنتاقضها، وبطلان التحقيقات لعدم حضور محامى مع المتهمين أثناء استجوابهم.

وفى بداية الجلسة أكد القاضى أنه باقى مرافعة 50 متهمًا وسيتم حجز القضية للحكم

كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.