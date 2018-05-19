» قراءة القرآن في المنام "مكانة وعلو"

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في المنام !!

القران

المنام

قراءة

الاستقامة

النصح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أني أقرأ القرآن. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قراءة القرآن حسن دين، وعلم وحكمة تتحدث بهما بين الناس ويدل على النصح والاستقامة على الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: (لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ) آل عمران 113 :114.

ومن قرأ القرآن تكلم بالحق وإن كان مهموما فرج الله همه وإن كان فى قلق زال قلقه على خير لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) يونس57. وهو أيضًا قضاء دين وتوبة الى الله وقراءتك للقرآن حفظ لك من كيد الكائدين لقوله تعالى: ( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا) الإسراء 45.

وقراءة القرآن مكانة وعلو شأن وشفاء من مرض، ونصرة لك وشرف، وسعادة وتحقيق أمنية، وزيادة الإيمان والخشوع. وقراءة القرآن تدل أيضاً على أداء الأمانة وكثرة الاعمال الصالحة وعلو الدرجات، والعزة وزيادة الذكر والحكمة. والله أعلم .وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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