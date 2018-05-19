» بالفيديو.. "توصيلة مجاني".. هدية سائق ميكروباص للركاب

19 مايو 2018 - 11:41 ص

وضع مواطن مصري يدعى مصطفى علام سائق ميكروباص، لافتة مكتوب عليها "كل عام وأنتم بخير التوصيلة اليوم بدون مقابل هدية للركاب في رمضان".

وذكر خلال تقرير مصور عرضه برنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، أنه لا يرغب من هذه المبادرة سوى في الحصول على دعوة من الركاب وأنه سيلتزم بالدور داخل الموقف حرصًا على مصلحة زملائه السائقين، مشيرًا إلى أنه قام بعمل المبادرة العام الماضي ولاقت استحسانًا من الجميع.

وأضاف أن هذا الأمر الذي يعكس نوعًا من التكافل الاجتماعي بين المواطنين، موضحًا أن هذا الميكروباص يعمل على خط بلقاس المنصورة بمحافظة الدقهلية.

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