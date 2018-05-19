» بالفيديو.. الاعتداء علي ريم البارودي في الشارع

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النهار

ريم البارودي

مقلب

عقارب الساعة

اعتدي عدد من المواطنون بالضرب علي  الفنانة المصرية، ريم البارودي بالشارع ، الذين وجهوا لها السباب، بسبب اعتدائها على والدتها.

واشتبكت ريم البارودي مع المواطنين خلال حلقة برنامج "عقارب الساعة" المذاع على قناة "النهار" ، بعد تنفيذها "مقلبًا رمضانيًا" يتمثل في تأدية دور فتاة تقوم بالاعتداء على والدتها المقعدة، بهدف اختبار ردة فعل الناس.

.واضطر القائمون على البرنامج إلى التدخل لإنقاذ البارودي من أيدي المواطنين، وإخبارهم أنه مجرد "مقلب" لاختبار مدى ردة فعلهم.

وظهرت البارودي "بلوك" مختلف حيث اختارت الشعر القصير وارتدت نظارة سوداء، ووضعت "تقويم" للأسنان وذلك لإخفاء ملامحها.

شاهد الفيديو..

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