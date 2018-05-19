ضبط 4 كيلو حشيش بحوزة عاطل بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية من ضبط عاطل بحوزته أربعة كيلو جرام من الحشيش، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

كانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث مركز شبين القناطر مفادها قيام المدعو "إسلام. س. ا" 26 سنة - عاطل ومقيم بعرب الصوالحة – دائرة المركز، السابق اتهامه في القضية رقم 3257 لسنة 2010م جنح قسم اول القاهرة الجديدة – سرقة متنوعة بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بمعرفة النقيب مايكل وهيب – ضابط مباحث المركز، والقوة المرافقة أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك بالقرب من محل سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 4 كيلو جرامات، ومبلغ مالى 3450 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12542 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2018م.