عماد الدين: الموقف المصرى تجاه فلسطين لن يتغير منذ اتفاقية السلام

19 مايو 2018 - 12:29 م

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، إن الموقف المصرى الذى صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب الأخير تجاه القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل لن يتغير فهو نفس السياسة المتبعة منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال الرئيس مرددًا: "الدولة لن تستطيع تقديم سوى الأدوية وسيارات الإسعاف للفلسطنيين عبر معبر رفح وستخاطب فلسطين بألا تتخذ إجراءات تؤدى إلى سقوط شهداء وتؤكد على إسرائيل أن تراعى تحركات الفلسطنيين الشرعية".

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "هل هناك موقف مصرى جديد من فلسطين؟" قائلا: "فى أسوأ الظروف لم تهدد الحكومة المصرية بقطع العلاقات أو إعلان الحرب، أو حتى طرد السفير وكثيرًا منا ينسون أن إسرائيل شنت عدوانًا سافرًا ووحشيًا ضد حركة حماس الإخوانية فى نوفمبر 2012 ولكن الصراع مع إسرائيل صراع وجود وليس حدود، أتمنى أن تحرر الجيوش العربية فلسطين من النهر إلى البحر، وأن تعود القدس عربية"

واستكمل: "لا يمكن أن تنتصر على عدوك بالكلمات الجوفاء والأغانى والخطب أو التصريحات أو الأمانى فقط، بل أن تبنى بلدك وأمتك جيدًا فى كل المجالات، ليس الجيوش فقط بل التعليم والصحة وقبل كل شىء أن تبنى الانسان نفسه الانتصار على العدو يحتاج أن نهزمه فى كل المجالات".